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        Tekirdağ'da trafik ışığına çarpan otomobil ikiye bölündü

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde trafik ışıklarına çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü kazayı hafif yaralı atlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 22:02 Güncelleme:
        Tekirdağ'da trafik ışığına çarpan otomobil ikiye bölündü

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde trafik ışıklarına çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü kazayı hafif yaralı atlattı.

        Çerkezköy istikametinden Vize yönüne giden Mustafa A. (24) idaresindeki 39 ABB 821 plakalı otomobil, Saray ilçesi Çukuryurt Kavşağı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Hafif yaralandığı öğrenilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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