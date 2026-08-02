Tekirdağ'da trafik ışığına çarpan otomobil ikiye bölündü
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde trafik ışıklarına çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü kazayı hafif yaralı atlattı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde trafik ışıklarına çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü kazayı hafif yaralı atlattı.
Çerkezköy istikametinden Vize yönüne giden Mustafa A. (24) idaresindeki 39 ABB 821 plakalı otomobil, Saray ilçesi Çukuryurt Kavşağı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hafif yaralandığı öğrenilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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