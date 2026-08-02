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        Tekirdağ'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'da ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 19:39 Güncelleme:
        Tekirdağ'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'da ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerince söndürüldü.

        Barbaros Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, orman işletme müdürlüğü ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, yaklaşık 80 dekar alan zarar gördü.

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da olay yerine gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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