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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da çıkan anız yangınında 150 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Tekirdağ'da çıkan anız yangınında 150 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Tekirdağ'da çıkan anız yangınında 150 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Övenler Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle hasat edilmiş buğday tarlasında yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 150 dekar alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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