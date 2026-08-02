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        Tekirdağ'da asayiş

        Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Tekirdağ'da asayiş

        Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.

        Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu bulundu

        Şarköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        - Uyuşturucu hap ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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