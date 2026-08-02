Tekirdağ'da asayiş

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.



Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.



Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.



- Üst aramasında uyuşturucu bulundu



Şarköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.



Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.



- Uyuşturucu hap ele geçirildi



Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.



Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

