Tekirdağ'da su kirliliğine yönelik denetimlerde 5 milyona yakın lira ceza uygulandı

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, su kirliliğine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen işletmelere 4 milyon 824 bin 987 lira idari para cezası uygulandı.



İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su kirliliğine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 4 işletmeye 4 milyon 824 bin 987 lira idari para cezası verildi.



Denetimlerde işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.



Açıklamada, çevrenin ve su kaynaklarının korunmasına yönelik denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.

