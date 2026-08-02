Tekirdağ'da su kirliliğine yönelik denetimlerde 5 milyona yakın lira ceza uygulandı
Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, su kirliliğine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen işletmelere 4 milyon 824 bin 987 lira idari para cezası uygulandı.
Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, su kirliliğine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen işletmelere 4 milyon 824 bin 987 lira idari para cezası uygulandı.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su kirliliğine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 4 işletmeye 4 milyon 824 bin 987 lira idari para cezası verildi.
Denetimlerde işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.
Açıklamada, çevrenin ve su kaynaklarının korunmasına yönelik denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.
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