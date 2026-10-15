Polis ekipleri Çorlu'da öğrencileri akran zorbalığına karşı bilgilendirdi

Çalışmayla öğrencilerin akran zorbalığı konusunda farkındalıklarının artırılması ve okullarda daha güvenli bir ortam oluşturulması amaçlanıyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki Aysel Abdullah Öğütücü Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Lisesinde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelindi.

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