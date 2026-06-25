Şampiyon sporculara Çorlu'da coşkulu karşılama

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Çorlu Ortaokulu Küçük Kızlar Bocce Takımı, Bursa'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda birincilik elde etti.



Yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü okulun bocce takımı, şampiyonluk kupasıyla döndüğü Çorlu'da öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından karşılandı.



Takımın antrenörü Dilde Parlar Aktürk, AA muhabirine, yaklaşık bir yıldır disiplinli şekilde çalıştıklarını söyledi.



Kocaeli’deki grup müsabakalarında üçüncü olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandıklarını belirten Aktürk, Bursa'daki şampiyonada birinciliğe ulaştıklarını ifade etti.



Beden Eğitimi Öğretmeni Yasemin Öner de okulda yapılan seçmelerle oluşturulan takımın uzun süren çalışmaların karşılığını Türkiye şampiyonluğuyla aldığını dile getirdi.



Takım kaptanı Hiranur Ezer ile sporcu Elasu Çiftçi, düzenli antrenman ve azimli çalışmalar sayesinde şampiyonluğa ulaştıklarını belirterek, kendilerine destek veren öğretmen ve antrenörlerine teşekkür etti.



Okul Müdürü Sait Tuğ ise öğrencilerin akademik başarının yanı sıra sportif ve kültürel alanlarda da gelişimini önemsediklerini belirterek, elde edilen başarının kendilerini gururlandırdığını kaydetti.



Çorlu Ortaokulu Küçük Kızlar Bocce Takımı'nın önümüzdeki dönemde Sakarya, Denizli ve Ordu’da düzenlenecek organizasyonlarda mücadele edeceği bildirildi.

