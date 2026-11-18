Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüpheli bir şahsın bulunduğu yerde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda A.Ş. isimli şahsın bulunduğu yerde yapılan kontrolde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca ve fişeklere el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.