Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nda uçak kazası ve yangın tatbikatı yapıldı

Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nda uçak kazası ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, havalimanına iniş yapmak üzere yaklaşan yolcu uçağının sağ arka iniş takımının açılmaması üzerine acil durum prosedürü başlatıldı.

Kule tarafından ilgili birimlere bilgi verilmesinin ardından havalimanındaki ekipler harekete geçti.

Piste iniş sırasında sağ iniş takımı açılmayan uçak, sağ kanadı üzerine yatarak bir süre sürüklendi.

Uçağın motor bölümünde çıkan yangına havalimanı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekipler, kimyasal söndürücü maddeler kullanarak yangını kontrol altına alırken, uçağın diğer bölümlerine alevlerin sıçramasını önlemek amacıyla soğutma çalışması yaptı.

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Senaryo kapsamında yaralanan yolcular da ekiplerce uçaktan tahliye edildi.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Çorlu Atatürk Havalimanı Müdürü Ahmet Gündoğmuş, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, uçak kaza kırım tatbikatının her yıl gerçekleştirildiğini söyledi.

Tatbikatın amacının olası bir uçak kazasına karşı kurumların hazırlık seviyesini ölçmek olduğunu belirten Gündoğmuş, "Amacımız, olası bir uçak kazasında havalimanında görev yapan kurum ve kuruluşların personelinin müdahale kabiliyetini, birbiriyle iletişimini ve müdahale sürelerini ölçmek, acil durum planında yer alan hususlara karşı hazırlıklı olmaktır." dedi.

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Gündoğmuş, senaryo gereği 5 mürettebat ve 110 yolcusu bulunan uçağın piste yaklaşması sırasında sağ arka iniş takımının açılmadığının kuleye bildirildiğini anlattı.

Bunun üzerine tüm ekiplerin göreve başladığını ifade eden Gündoğmuş, "Uçak piste indiğinde iniş takımı açık olmadığı için sağ kanadı üzerine yatık şekilde sürüklendi ve motor bölümünde yangın çıktı. Ekiplerimiz derhal müdahale ederek yangının uçağın diğer bölümlerine sıçramasını engelledi ve kısa sürede söndürdü." dedi.

Tahliye çalışmalarının da başarıyla gerçekleştirildiğini aktaran Gündoğmuş, senaryo gereği 5'i ağır, 10'u hafif yaralı 15 kişinin ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildiğini, 90 kişinin ise yara almadan tahliye edildiğini kaydetti.