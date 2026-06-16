Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı'dan Albay Güngör'e ziyaret

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.



Ziyarette, Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör makamda bir süre görüştü.



Turanlı ve beraberindekiler, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Turanlı, Güngör ve jandarma teşkilatına görevlerinde başarılar diledi.













