Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı'dan Albay Güngör'e ziyaret
Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Giriş: 16.06.2026 - 10:47 Güncelleme:
Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Ziyarette, Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör makamda bir süre görüştü.
Turanlı ve beraberindekiler, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Turanlı, Güngör ve jandarma teşkilatına görevlerinde başarılar diledi.
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