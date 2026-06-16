Tekirdağ'da asayiş

Çerkezköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı. Aramada uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı. - Üst aramasında uyuşturucu bulundu Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi Çerkezköy ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

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