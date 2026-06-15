Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı ziyarette okulun uygulamalı eğitim alanları incelendi.



Sarıkurt, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileriyle bir araya gelerek uygulama mutfağındaki çalışmaları takip etti ve öğrencilere başarı diledi.



Daha sonra okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüşen Sarıkurt, eğitim alanında yapılabilecek ortak projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıkurt, gençlerin azim ve yeteneklerinin kendilerini geleceğe dair umutlandırdığını belirtti.



- Yenice Sahili'nden 206 kilogram atık toplandı



Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen kıyı temizliği etkinliğinde Yenice Sahili'nden 206 kilogram atık toplandı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Marmara Belediyeler Birliği koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, çevre gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.



Etkinlik kapsamında sahil şeridinde yapılan temizlik çalışmaları sonucunda 206 kilogram atık toplandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıkurt, Yenice Sahili'nin Çorlu'nun Marmara Denizi'ne açılan tek kıyısı olduğunu belirterek, daha temiz kıyılar ve daha sağlıklı bir Marmara için herkesin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.



Toplanan atıklar belediye ekiplerince ayrıştırılmak üzere taşınırken, etkinlik hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.



-Ergene Belediyesinin sünnet şöleni için kayıtlar başladı



Ergene Belediyesinin geleneksel sünnet şöleni için başvuruların başladığı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sünnet şöleni kapsamında kayıtlar 10 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında belediye hizmet binalarında alınacak.



Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, çocukların sağlıklı ve mutlu bir şekilde sünnet olmalarını sağlamak amacıyla organizasyon düzenlediklerini belirtti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Topak, sünnetin aileler için önemli bir gün olduğunu ifade ederek, çocukların mutluluğunu paylaşmak istediklerini kaydetti.



Topak, başvuruların tamamlanmasının ardından çocuklar için sünnet şöleni düzenleneceğini bildirdi.













