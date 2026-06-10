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        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 11 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 11 zanlı tutuklandı.

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, vatandaşları arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, vatandaşların banka hesaplarının FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını iddia ederek, yaklaşık 18 milyon lira dolandıran zanlıların yakalanması için çalışma yaptı.

        Ekipler, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Batman, Antalya ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde bulunan ve aralarında iş insanı ve suç örgütü yöneticisinin de olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda, 216 çeyrek altın, 15 yarım altın, 47 Ata lira, 4 kulplu tam altın, 5’i bir arada altın, 56 paketlenmiş şekilde 1 gramlık altın, 2 tane 20 gram paketlenmiş altın, 16 tane farklı boyutlarda ve ağırlıkta bilezik, bir altın kolye ve bir altın bileklik ele geçirildi.

        Diğer illerde yakalanan şüpheliler de Tekirdağ'a getirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i "nitelikli dolandırıcılık", "nitelikli yağma", "suç örgütü kurma yönetme ve üye olma" suçlarından tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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