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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde, bir zincir markette çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 09:25 Güncelleme:
        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde, bir zincir markette çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

        Muhittin Mahallesi Aydınevler Caddesi'nde bulunan bir zincir marketin şubesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden görevliler polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

        - Hafif ticari araç ile kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Ergene ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.K. idaresindeki 06 FN 9947 plakalı hafif ticari araç ile S.E. yönetimindeki 13 ABF 682 plakalı kamyon Marmaracık Mahallesi'nda çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü A.K.ve yanında bulunan R.Ç. yaralandı.

        Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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