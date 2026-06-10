Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8'i düzensiz göçmen 10 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8'i düzensiz göçmen 10 kişi yaralandı. M.F.T'nin kullandığı 41 BEE 429 plakalı otomobil ile G.G. idaresindeki 34 FOM 747 plakalı otomobil Çayla Kavşağı'nda çarpıştı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile 41 BEE 429 plakalı araçta bulunan Suriye uyruklu 8 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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