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        Hükümlülerin el emeği ürünleri yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu

        Tekirdağ'da el sanatları, kıyafet dikimi ve resim eğitimi alan hükümlülerin hazırladığı ürünler sergide davetlilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Hükümlülerin el emeği ürünleri yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu

        Tekirdağ’da el sanatları, kıyafet dikimi ve resim eğitimi alan hükümlülerin hazırladığı ürünler sergide davetlilerle buluştu.

        Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi ile Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu işbirliğinde hükümlülere yönelik düzenlenen kursların yıl sonu sergisi açıldı.

        Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen programda konuşan Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Zeray, hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla çeşitli eğitim faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

        Kurslar sonunda ortaya nitelikli çalışmalar çıktığını belirten Zeray, yıl boyunca yüzlerce hükümlünün eğitimlere katıldığını ifade etti.

        Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yusuf Kaplan da kurslar sayesinde hükümlülerin meslek edindiğini, ürettikleri ürünlerin ekonomik kazanç sağlamalarına katkı sunduğunu dile getirdi.

        Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, davetliler tarafından gezildi.

        Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Deren Özkol, kurum müdürleri ve adliye personeli katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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