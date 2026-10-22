Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ Barosu Başkanı Arslan'dan Vali Soytürk'e ziyaret

        Tekirdağ Barosu Başkanı Arslan'dan Vali Soytürk'e ziyaret

        Tekirdağ Barosu Başkanı Zümrüt Canku Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Tekirdağ Barosu Başkanı Arslan'dan Vali Soytürk'e ziyaret

        Tekirdağ Barosu Başkanı Zümrüt Canku Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 37. Olağan Genel Kurul'da baro başkanlığına seçilen Arslan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Vali Soytürk ile makamında bir araya geldi.

        Vali Soytürk, Arslan ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek başarı temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"

        Benzer Haberler

        Hayrabolu'da "Hz. Peygamber ve Güzel Ahlak" konulu konferans düzenlendi
        Hayrabolu'da "Hz. Peygamber ve Güzel Ahlak" konulu konferans düzenlendi
        Şarköy zeytinyağı için yol haritası hazırlanıyor
        Şarköy zeytinyağı için yol haritası hazırlanıyor
        Gençler zeytin hasadını sahada öğrendi
        Gençler zeytin hasadını sahada öğrendi
        Çorlu'da öğrenciler gazilerle bir araya geldi
        Çorlu'da öğrenciler gazilerle bir araya geldi
        Tekirdağ'da 14 yaşındaki öğrenciyi darbeden oto tamircisine adli kontrol
        Tekirdağ'da 14 yaşındaki öğrenciyi darbeden oto tamircisine adli kontrol
        Erkeklerde de meme kanserinde erken tanı önem taşıyor
        Erkeklerde de meme kanserinde erken tanı önem taşıyor