Tekirdağ Barosu Başkanı Arslan'dan Vali Soytürk'e ziyaret

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 37. Olağan Genel Kurul'da baro başkanlığına seçilen Arslan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Vali Soytürk ile makamında bir araya geldi.

Tekirdağ Barosu Başkanı Zümrüt Canku Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

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