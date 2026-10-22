Gençler zeytin hasadını sahada öğrendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Topluluğu iş birliğinde Şarköy'de uygulamalı zeytin hasadı eğitimi gerçekleştirildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Topluluğu iş birliğinde Şarköy'de uygulamalı zeytin hasadı eğitimi gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesine ait zeytin bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, zeytin hasadına katılarak teorik bilgilerini sahada uygulama fırsatı buldu. Gençler, zeytin yetiştiriciliği ve hasat sürecini yerinde deneyimleyerek mesleki bilgi ve becerilerini geliştirdi.
Büyükşehir Belediyesi, üniversite iş birlikleriyle gençlerin tarımsal üretime ilgisini artırmayı ve bilimsel bilginin sahaya aktarılmasını hedefliyor.
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