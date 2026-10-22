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        NKÜ Hukuk Topluluğu'ndan Tekirdağ Barosuna ziyaret

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hukuk Topluluğu üyeleri, Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Zümrüt Canku Arslan ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:36 Güncelleme:
        NKÜ Hukuk Topluluğu'ndan Tekirdağ Barosuna ziyaret

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hukuk Topluluğu üyeleri, Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Zümrüt Canku Arslan ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

        Barodan yapılan açıklamaya göre, ziyarette topluluk üyeleri, Arslan ve yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti.

        Görüşmede, hukuk fakültesi öğrencileri ile baro arasındaki iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesi, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sunulması ve avukatlık mesleğine ilişkin deneyimlerin paylaşılması konuları ele alındı.

        Önümüzdeki dönemde düzenlenmesi planlanan eğitim, söyleşi ve ortak etkinliklerle hukuk öğrencileri ile baro arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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        Arslan, ziyaretleri için öğrencilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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