Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne yeni başlayan öğrenciler için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne yeni başlayan öğrenciler için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

        Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Bircan, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Öztaş, Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yelda Yalçın Gürkan, Kimyagerler Derneği Marmara Şubesi temsilcisi Erhan Atıcı, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Törende konuşan Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yelda Yalçın Gürkan, bölüm hakkında bilgi vererek öğrencilere başarılar diledi.

        REKLAM

        Kimyagerler Derneği Marmara Şubesi temsilcisi Erhan Atıcı da törende konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından birinci sınıf öğrencilerine, Rektör Yardımcısı Taşan, Dekan Bircan, Dekan Yardımcısı Öztaş, Bölüm Başkanı Gürkan ve akademik personel tarafından beyaz önlükleri giydirildi.

        -Tekirdağ'da KPSS öncesi koordinasyon toplantısı yapıldı

        Tekirdağ'da 2026 Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla koordinasyon toplantısı düzenlendi.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ÖSYM İl Koordinatörlüğü Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na, Rektör ve İl ÖSYM Koordinatörü Prof. Dr. Mümin Şahin başkanlık etti.

        REKLAM

        Toplantıya Vali Vekili Mustafa Çek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Sevim Avcı Yener, İl Nüfus Müdürü Aydoğan Tulgar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Basri Kuzu, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı, kurum temsilcileri ve üniversite yetkilileri katıldı.

        Öğretim Görevlisi Kaan Demiroğlu'nun sunum yaptığı toplantıda, sınavın il genelinde güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için alınacak önlemler ele alındı.

        Sınav merkezlerinin hazırlık durumu, güvenlik tedbirleri, nüfus müdürlüklerince sunulacak hizmetler, ulaşım planlaması ve sınav günü kurumlar arasındaki koordinasyon konuları değerlendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        İspanya vizesinde yeni dönem
        İspanya vizesinde yeni dönem
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Bütüner çifti cinayetinde istenen ceza belli oldu! 1 gün önce keşif iddiası!
        Bütüner çifti cinayetinde istenen ceza belli oldu! 1 gün önce keşif iddiası!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ Emniyetinden dolandırıcılık uyarısı: Bir telefonla yılların biriki...
        Tekirdağ Emniyetinden dolandırıcılık uyarısı: Bir telefonla yılların biriki...
        Tekirdağlı öğrenciler bilim şenliğinde projelerini sergiledi
        Tekirdağlı öğrenciler bilim şenliğinde projelerini sergiledi
        Şarköy zeytinyağının üretim ve pazarlama potansiyeli değerlendirildi
        Şarköy zeytinyağının üretim ve pazarlama potansiyeli değerlendirildi
        Şarköy'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
        Şarköy'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı
        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünden telefon dolandırıcılığı uyarısı
        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünden telefon dolandırıcılığı uyarısı