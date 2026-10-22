Tekirdağ'dan kısa kısa

Öğretim Görevlisi Kaan Demiroğlu'nun sunum yaptığı toplantıda, sınavın il genelinde güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için alınacak önlemler ele alındı.

Toplantıya Vali Vekili Mustafa Çek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Sevim Avcı Yener, İl Nüfus Müdürü Aydoğan Tulgar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Basri Kuzu, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı, kurum temsilcileri ve üniversite yetkilileri katıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ÖSYM İl Koordinatörlüğü Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na, Rektör ve İl ÖSYM Koordinatörü Prof. Dr. Mümin Şahin başkanlık etti.

Konuşmaların ardından birinci sınıf öğrencilerine, Rektör Yardımcısı Taşan, Dekan Bircan, Dekan Yardımcısı Öztaş, Bölüm Başkanı Gürkan ve akademik personel tarafından beyaz önlükleri giydirildi.

Kimyagerler Derneği Marmara Şubesi temsilcisi Erhan Atıcı da törende konuşma yaptı.

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Bircan, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Öztaş, Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yelda Yalçın Gürkan, Kimyagerler Derneği Marmara Şubesi temsilcisi Erhan Atıcı, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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