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        Şarköy'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Şarköy'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

        Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, Şarköy ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi’nde meydana geldi. M.E.Y. yönetimindeki 59 AKY 221 plakalı otomobil ile O.K.’nin kullandığı 59 ADM 301 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

        Ekipler olay yerine sevk edildi

        Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Çarpışmada M.E.Y. hayatını kaybederken, diğer otomobilin sürücüsü O.K. ile araçta bulunan B.Ü. ve E.Ü. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden M.E.Y.’nin cenazesi ise Şarköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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