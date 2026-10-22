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        Şarköy zeytinyağının üretim ve pazarlama potansiyeli değerlendirildi

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, zeytinyağının üretim potansiyeli, coğrafi işaret tescili ve markalaşma olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla ürün analizi çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Şarköy zeytinyağının üretim ve pazarlama potansiyeli değerlendirildi

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, zeytinyağının üretim potansiyeli, coğrafi işaret tescili ve markalaşma olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla ürün analizi çalıştayı düzenlendi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında gerçekleştirilen çalıştaya, Şarköy Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Alpay Var, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Numan Tüzüner ile Namık Kemal Üniversitesi Gıda Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz katıldı.

        Çalıştayda, Şarköy zeytinyağının üretim potansiyeli, coğrafi işaret tescil süreci, markalaşma ve pazarlama imkanları ele alındı.

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        İlçenin önemli tarımsal değerleri arasında yer alan zeytinyağının katma değerinin artırılması, yerel üreticilerin desteklenmesi ve ürünün daha geniş pazarlara ulaştırılması için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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