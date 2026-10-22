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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücü Mehmet Emin Yasugey (21) öldü, 3 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:21 Güncelleme:
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücü Mehmet Emin Yasugey (21) öldü, 3 kişi ise yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde, Tekirdağ'ın Şarköy ile Malkara ilçeleri arasındaki Gölcük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Eren Yasugey'in kullandığı 59 AKY 221 plakalı otomobille, Onur Kemer yönetimindeki 59 ADM 301 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde sürücü Mehmet Emin Yasugey'in öldüğü belirlendi. Yaralanan ve durumları ağır olduğu belirtilen Berhan Ü. ve Emirhan Ü. Malkara Devlet Hastanesi'ne, durumu hafif olan Onur Kemer de Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Emin Yasugey'in cansız bedeni de Şarköy Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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