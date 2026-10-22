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        Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü futsalda şampiyon oldu

        Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Futsal İl Birinciliği'nde şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü futsalda şampiyon oldu

        Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Futsal İl Birinciliği'nde şampiyon oldu.

        İl Sağlık Müdürlüğü takımı çıktığı bütün maçlarda galibiyet elde ederek, turnuvayı namağlup tamamladı.

        Takım kaptanı Zafer Soykırlı, şampiyonluğu Tekirdağ'daki sağlık çalışanlarına armağan ettiklerini belirtti.

        Başarıda takımın yanı sıra yönetim ve teknik ekibin de emeği olduğunu ifade eden Soykırlı, turnuva boyunca kendilerine destek veren çalışma arkadaşlarına, ailelerine ve sporseverlere teşekkür etti.

        Yalova'da düzenlenecek Türkiye finallerine katılacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Soykırlı, aynı mücadele ve dayanışma ruhuyla Tekirdağ'ı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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