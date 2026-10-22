6. Tekirdağ Acil Günleri Sempozyumu sona erdi
Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen 6. Tekirdağ Acil Günleri Sempozyumu sona erdi.
Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen 6. Tekirdağ Acil Günleri Sempozyumu sona erdi.
Sempozyumun son oturumu, Doç. Dr. Gökmen Özceylan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Oturumda Uzm. Dr. Gökhan Fidancı, "Adli Tıp ve İletişim Yönetimi" başlıklı sunum yaptı.
Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar da sempozyumun son konuşmacısı olarak "Sağlık Hizmetlerinde İletişim" konulu sunum gerçekleştirdi.
Bilimsel programın tamamlanmasının ardından sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.
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