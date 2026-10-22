6. Tekirdağ Acil Günleri Sempozyumu sona erdi

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar da sempozyumun son konuşmacısı olarak "Sağlık Hizmetlerinde İletişim" konulu sunum gerçekleştirdi.

Oturumda Uzm. Dr. Gökhan Fidancı, "Adli Tıp ve İletişim Yönetimi" başlıklı sunum yaptı.

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