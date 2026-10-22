Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da sis etkili oluyor

        Tekirdağ'da sis etkili oluyor

        Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:02 Güncelleme:
        Tekirdağ'da sis etkili oluyor

        Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

        Gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, kenti Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü.

        Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Dünya genelinde PHP alarmı
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Bu bölgelerde yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normalinde
        Bu bölgelerde yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normalinde
        Ghosting yapanlar da yaralı
        Ghosting yapanlar da yaralı
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Galatasaray 25 yıl sonra kazandı
        Galatasaray 25 yıl sonra kazandı
        Aslan Fransa'da kükredi!
        Aslan Fransa'da kükredi!
        Anne adayları bir arada
        Anne adayları bir arada
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        "ABD ve İsrail İran'a yeni saldırı hazırlığında" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'a yeni saldırı hazırlığında" iddiası
        'Game of Thrones'un yıldızı İstanbul'da
        'Game of Thrones'un yıldızı İstanbul'da
        Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı
        Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Okan Buruk'tan Lille galibiyeti ve F.Bahçe sözleri!
        Okan Buruk'tan Lille galibiyeti ve F.Bahçe sözleri!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        MESEM öğrencisini oto tamirhane işletmecisi tekme tokat darbetti; o anlar...
        MESEM öğrencisini oto tamirhane işletmecisi tekme tokat darbetti; o anlar...
        Tekirdağ'da 14 yaşındaki çırağa şiddet iddiası
        Tekirdağ'da 14 yaşındaki çırağa şiddet iddiası
        Tekirdağ'da bitkilerin genetik bilgileri sese dönüştürüldü
        Tekirdağ'da bitkilerin genetik bilgileri sese dönüştürüldü
        Tekirdağ'da dede-torun buluşması: Sevgi köprüsü kuruldu
        Tekirdağ'da dede-torun buluşması: Sevgi köprüsü kuruldu
        Tekirdağ'da huzurevi sakinleri ile öğrenciler bir araya geldi
        Tekirdağ'da huzurevi sakinleri ile öğrenciler bir araya geldi