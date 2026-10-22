Tekirdağ'da sis etkili oluyor
Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Giriş: 22.10.2026 - 09:02 Güncelleme:
Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, kenti Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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