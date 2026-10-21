Tekirdağ'da bitkilerin genetik bilgileri sese dönüştürüldü

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) bünyesinde hazırlanan, bitkilerin genetik bilgilerini ve elektriksel aktivitelerini sese dönüştüren "Bitkilerin Sesi" sergisi, sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi Değirmenaltı Sanat ve Tasarım Galerisi'nde açılan sergide, bitkilerin DNA dizilimleri ve çevresel etkenlere bağlı elektriksel değişimleri ses aracılığıyla ziyaretçilere sunuluyor.

NKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Öğrenci Araştırma Desteği Projesi kapsamında hazırlanan çalışmanın yürütücülüğünü yüksek lisans öğrencisi Aslı Mersin, danışmanlığını ise Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz üstleniyor.

REKLAM

Bitkilerin DNA dizilimlerinin belirli yöntemlerle sese dönüştürüldüğü sergide, canlı bitkilerden alınan elektriksel veriler de ışık, sıcaklık ve dokunma gibi çevresel etkenlere bağlı olarak anlık seslere aktarılıyor.

Özyavuz, açılışta yaptığı konuşmada, çalışmayla bitkilerin genetik bilgilerini ve elektriksel değişimlerini ses aracılığıyla ifade ederek doğaya farklı bir bakış açısı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Yüksek lisans öğrencisi Mersin ise serginin amacının bitkilerin genetik bilgilerini ve elektriksel değişimlerini ses aracılığıyla ifade ederek doğaya farklı bir bakış açısı sunmak olduğunu dile getirdi.

REKLAM

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Binan Utku da bitkilerin değerinin anlaşılması için daha yakından tanınması gerektiğini ifade etti.

Belediye olarak üniversiteyle işbirliği içinde olmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Utku, bilimsel çalışmaların üniversitelerin dışına taşınarak toplumun farklı kesimlerine ulaştırılmasının önemine dikkati çekti.

Açılışın ardından katılımcılar 4 gün ziyarete açık olacak sergiyi gezerek, kulaklıkla bitkilerin seslerini dinledi.