Tekirdağ'daki otogarlarda haşere ve kemirgenlere karşı önlem

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki otogar ve terminallerde haşere ve kemirgenlere karşı yürüttüğü çalışmalarla halk sağlığını korumayı hedefliyor. Ekipler, düzenli kontroller ve ihtiyaç doğrultusunda gerçekleştirilen ilaçlama uygulamalarıyla ortak kullanım alanlarında hijyen şartlarının sürdürülmesi için çalışma yürütüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer öncülüğünde sürdürülen çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali ile ilçe otogarlarında kemirgenlere karşı her ay düzenli kontrol gerçekleştiriliyor.

Haşerelere karşı ise gelen talepler doğrultusunda ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Özellikle yolcu yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda yürütülen uygulamalarla sağlık ve hijyen risklerinin azaltılması amaçlanıyor.

REKLAM

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ulaşım noktalarında koruyucu sağlık çalışmalarını sürdürerek yolculara ve terminal esnafına daha sağlıklı ve hijyenik ortam sunmayı hedefliyor.