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        Tekirdağ'daki otogarlarda haşere ve kemirgenlere karşı önlem

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki otogar ve terminallerde haşere ve kemirgenlere karşı yürüttüğü çalışmalarla halk sağlığını korumayı hedefliyor. Ekipler, düzenli kontroller ve ihtiyaç doğrultusunda gerçekleştirilen ilaçlama uygulamalarıyla ortak kullanım alanlarında hijyen şartlarının sürdürülmesi için çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Tekirdağ'daki otogarlarda haşere ve kemirgenlere karşı önlem

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki otogar ve terminallerde haşere ve kemirgenlere karşı yürüttüğü çalışmalarla halk sağlığını korumayı hedefliyor. Ekipler, düzenli kontroller ve ihtiyaç doğrultusunda gerçekleştirilen ilaçlama uygulamalarıyla ortak kullanım alanlarında hijyen şartlarının sürdürülmesi için çalışma yürütüyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer öncülüğünde sürdürülen çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali ile ilçe otogarlarında kemirgenlere karşı her ay düzenli kontrol gerçekleştiriliyor.

        Haşerelere karşı ise gelen talepler doğrultusunda ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Özellikle yolcu yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda yürütülen uygulamalarla sağlık ve hijyen risklerinin azaltılması amaçlanıyor.

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        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ulaşım noktalarında koruyucu sağlık çalışmalarını sürdürerek yolculara ve terminal esnafına daha sağlıklı ve hijyenik ortam sunmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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