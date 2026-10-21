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        Tekirdağ'ın güzellikleri TEK Rota ile keşfediliyor

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen TEK Rota projesiyle kentin 11 ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Tekirdağ'ın tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerini keşfediyor. İlk gezileri Süleymanpaşa ve Saray'da gerçekleştirilen program kapsamında vatandaşlar müzeleri ziyaret etti, Istranca Ormanları'nda doğa yürüyüşüne katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Tekirdağ'ın güzellikleri TEK Rota ile keşfediliyor

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen TEK Rota projesiyle kentin 11 ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Tekirdağ'ın tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerini keşfediyor. İlk gezileri Süleymanpaşa ve Saray'da gerçekleştirilen program kapsamında vatandaşlar müzeleri ziyaret etti, Istranca Ormanları'nda doğa yürüyüşüne katıldı.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer öncülüğünde başlatılan TEK Rota gezileriyle kent sakinlerinin yaşadıkları şehrin tarihini, kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini daha yakından tanıması amaçlanıyor. Yerel turizm bilincini artırmayı hedefleyen proje, farklı ilçelerden vatandaşları ortak keşif yolculuğunda buluşturuyor.

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        İlk durak Süleymanpaşa oldu

        TEK Rota programının ilk gezisi, 17 Ekim'de Kapaklı'dan katılan vatandaşlarla Süleymanpaşa'da gerçekleştirildi. Katılımcılar, Namık Kemal Evi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Süleymanpaşa Fotoğraf Müzesi, İbrahim Balaban Resim Müzesi, Müzik Aletleri Müzesi ve Rakoczi Müzesi'ni ziyaret etti. Program, Tekirdağ sahilinde gerçekleştirilen geziyle devam etti.

        Tarihî mekânları ve müzeleri yakından tanıma fırsatı bulan vatandaşlar, kentin geçmişten günümüze uzanan kültürel birikimini keşfetti.

        Istranca Ormanları'nda doğa yürüyüşü

        Projenin 18 Ekim'deki programında ise Çerkezköy'den katılan vatandaşlar Saray ilçesindeki Istranca Ormanları'nda doğa yürüyüşü yaptı. Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, Tekirdağ'ın doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

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        Çorlu gezileri de programda

        TEK Rota kapsamında yeni geziler de düzenlenecek. Program doğrultusunda Muratlı'dan 21 Ekim'de, Hayrabolu'dan ise 25 Ekim'de katılacak vatandaşlar Çorlu'nun tarihî ve kültürel noktalarını ziyaret edecek.

        Gezi programında Yılmaz Büyükerşen Balmumu Müzesi, Fetih Cami, Tarihî Çorlu Evi, Atatürk Evi ve Süleymaniye Cami yer alıyor.

        Öte yandan 24 Ekim'de Çorlu'dan hareket edecek vatandaşlar, Saray ilçesindeki Istranca Ormanları'nda düzenlenecek doğa yürüyüşüne katılacak.

        Tekirdağ'ın turizm potansiyelini tanıtmayı, ilçeler arasındaki kültürel etkileşimi artırmayı ve yerel değerlerin korunmasına katkı sağlamayı amaçlayan TEK Rota gezilerinin farklı rotalarla devam etmesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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