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        Tekirdağ Vali Vekili Çek, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü denetledi

        Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Çek, kurum denetimi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Tekirdağ Vali Vekili Çek, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü denetledi

        Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Çek, kurum denetimi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.

        Çek, ziyaret kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ile makamında görüştü.

        Görüşmenin ardından müdürlük bünyesindeki birimleri ziyaret eden Çek, yürütülen hizmet ve çalışmalar hakkında bilgi alarak yerinde incelemelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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