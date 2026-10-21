Tekirdağ Vali Vekili Çek, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü denetledi
Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Çek, kurum denetimi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.
Giriş: 21.10.2026 - 09:17 Güncelleme:
Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Çek, kurum denetimi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.
Çek, ziyaret kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ile makamında görüştü.
Görüşmenin ardından müdürlük bünyesindeki birimleri ziyaret eden Çek, yürütülen hizmet ve çalışmalar hakkında bilgi alarak yerinde incelemelerde bulundu.
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