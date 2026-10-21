Tekirdağ Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye birincisi oldu

Tekin, elde edilen başarı dolayısıyla okul yönetimini, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin ve beraberindeki heyet, program kapsamında okulun standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, eğitim süreçlerinin niteliğini artırmaya yönelik yenilikçi çalışmaları, kurumsal kapasiteyi güçlendiren projeleri ve öğrencilerin akademik gelişimini destekleyen uygulamalarıyla kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

İmam hatip okullarının yeniden açılışının 75. yıl dönümü dolayısıyla "İlimle, İrfanla, Başarıyla: 75 Yıl" temasıyla Ankara'da Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Tekirdağ Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi'nde Türkiye birinciliği elde etti.

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