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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Süleymanpaşa İlçe Müftüsü İbrahim Türedoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Süleymanpaşa İlçe Müftüsü İbrahim Türedoğlu'nu ziyaret etti.

        Müftülük makamında gerçekleşen ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

        Türedoğlu, ziyaret için Özcan'a teşekkür etti.

        -Tekirdağ'da yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi görüşüldü

        Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkan Vekili Mesut Arı’yı ziyaret etti.

        Ziyarette, Tekirdağ’da yürütülen mera projeleri ve faaliyetler değerlendirildi.

        Görüşmede, çayır ve mera alanlarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile yem bitkileri üretiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

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        -Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar çalışmaları inceledi

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Altınova Mahallesi'nde bulunan eski Zabıta Müdürlüğü yerleşkesinde hayata geçirilmesi planlanan projeye ilişkin incelemelerde bulundu.

        Yerleşkede çalışma arkadaşlarıyla inceleme yapan Nallar, proje kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Nallar, Süleymanpaşa için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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