Tekirdağ'ın tarihi ve doğal güzellikleri "TEK Rota" gezileriyle tanıtılıyor

24 Ekim'de de Çorlu'dan katılımcılar için Saray’da doğa yürüyüşü düzenlenecek.

Program kapsamında 25 Ekim'de Muratlı ve Hayrabolu'dan katılacak vatandaşlar Çorlu'nun tarihi ve kültürel mekanlarını gezecek.

Gezilerin ilk programında 17 Ekim'de Kapaklı'dan katılan vatandaşlar Süleymanpaşa'daki Namık Kemal Evi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Rakoczi Müzesi ile çeşitli müzeleri ve sahili ziyaret etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtılması amacıyla TEK Rota gezileri başlatıldı.

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