Tekirdağ'ın tarihi ve doğal güzellikleri "TEK Rota" gezileriyle tanıtılıyor
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtılması amacıyla TEK Rota gezileri başlatıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtılması amacıyla TEK Rota gezileri başlatıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer tarafından hayata geçirilen programla, 11 ilçede yaşayan vatandaşların Tekirdağ'ın turizm değerlerini yakından tanıması hedefleniyor.
Gezilerin ilk programında 17 Ekim'de Kapaklı'dan katılan vatandaşlar Süleymanpaşa'daki Namık Kemal Evi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Rakoczi Müzesi ile çeşitli müzeleri ve sahili ziyaret etti.
18 Ekim'de Çerkezköy’den katılan vatandaşlar ise Saray ilçesindeki Istranca Ormanlarında düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldı.
Program kapsamında 25 Ekim'de Muratlı ve Hayrabolu'dan katılacak vatandaşlar Çorlu'nun tarihi ve kültürel mekanlarını gezecek.
24 Ekim'de de Çorlu'dan katılımcılar için Saray’da doğa yürüyüşü düzenlenecek.
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