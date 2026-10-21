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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 45 tutuklama

        TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucular ele geçirildi, 45 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 45 tutuklama

        TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucular ele geçirildi, 45 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçlarının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi, özellikle gençlerin uyuşturucunun zararlarından korunmasına yönelik son 2 hafta içinde 11 ilçede çalışmalar yaptı. Çalışmada 60'ı uyuşturucu satıcısı olmak üzere 229 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Aramalarda da 1 kilo 526 gram çeşitli uyuşturucular, 57 gram A-M kimyasal maddesi, 6 bin 179 adet sentetik hap, 1868 uyuşturucu emdirilmiş kullanımlık materyal, 4 tabanca, 1 av tüfeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 74 bin 665 lira ele geçirildi.

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        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan işlem yapılan 45 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Emniyet tarafından yapılan açıklamada, "Hedefimiz net: tek bir gencimizin dahi uyuşturucunun pençesine düşmemesi. Gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu suçlarıyla mücadelemiz, vatandaşlarımızın desteği ve duyarlı ihbarlarıyla sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla devam edecektir" denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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