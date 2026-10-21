Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 45 şüpheli tutuklandı

Adreslerdeki aramalarda, 1 kilogram 526 gram sentetik uyuşturucu, 5 kilo 700 gram bonzai hammaddesi, 6 bin 179 uyuşturucu hap, 1868 uyuşturucu emdirilmiş peçete, 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 78 bin 665 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son iki haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

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