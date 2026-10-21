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        Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine uyuşturucu ve siber suçlarla mücadele eğitimi verildi

        Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucu bağımlılığı, siber zorbalık ve internet dolandırıcılığı gibi konularda eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 08:57 Güncelleme:
        Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine uyuşturucu ve siber suçlarla mücadele eğitimi verildi

        Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucu bağımlılığı, siber zorbalık ve internet dolandırıcılığı gibi konularda eğitim düzenlendi.

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince Namık Kemal Üniversitesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

        Eğitimlerde, uyuşturucu madde bağımlılığının zararları, uyuşturucu suçlarıyla mücadele ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi.

        Siber suçlarla mücadele kapsamında ise internet ve sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, siber zorbalık, internet dolandırıcılığı, kişisel verilerin korunması ve dijital ortamdaki güvenlik risklerine karşı alınabilecek önlemler anlatıldı.

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        Çalışmalarla öğrencilerin bağımlılık ve dijital ortamda karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı bilinçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

        Emniyet Müdürlüğünün gençleri korumaya ve farkındalığı artırmaya yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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