Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine uyuşturucu ve siber suçlarla mücadele eğitimi verildi

Emniyet Müdürlüğünün gençleri korumaya ve farkındalığı artırmaya yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

Çalışmalarla öğrencilerin bağımlılık ve dijital ortamda karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı bilinçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında ise internet ve sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, siber zorbalık, internet dolandırıcılığı, kişisel verilerin korunması ve dijital ortamdaki güvenlik risklerine karşı alınabilecek önlemler anlatıldı.

Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucu bağımlılığı, siber zorbalık ve internet dolandırıcılığı gibi konularda eğitim düzenlendi.

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