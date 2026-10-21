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        Trakya'da 13 proje için imzalar atıldı

        Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2026 Yılı Teknik Destek Programı01 kapsamında desteklenmeye hak kazanan 13 proje için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da imza törenleri düzenlendi. Projelerle bölgedeki kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, dijital dönüşümün desteklenmesi ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:29 Güncelleme:
        Trakya'da 13 proje için imzalar atıldı

        Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2026 Yılı Teknik Destek Programı01 kapsamında desteklenmeye hak kazanan 13 proje için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da imza törenleri düzenlendi. Projelerle bölgedeki kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, dijital dönüşümün desteklenmesi ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

        Trakya Kalkınma Ajansı tarafından TR21 Trakya Bölgesi'nde yerel aktörlerin kapasitelerini güçlendirmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla yürütülen programın TemmuzAğustos dönemi kapsamında destek almaya hak kazanan kurum ve kuruluşlarla sözleşmeler imzalandı.

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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen törenlere Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin'in yanı sıra destek almaya hak kazanan kurumların temsilcileri, belediye başkanları, oda ve borsa başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

        Edirne'de 3 proje desteklenecek

        Edirne'de düzenlenen törenlerde, Edirne Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinin "Edirne Esnaf Teşkilatında Dijitalleşme", Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün "Yaşlı Bireylerle Etkili İletişim Eğitimi" ve Uzunköprü Ticaret Borsasının stratejik planlama, performans izleme ve raporlama kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan projesi için sözleşmeler imzalandı.

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        Kırklareli'nde yapay zekâ ve sağlık ön planda

        Kırklareli'nde destek almaya hak kazanan 7 proje için de imza törenleri gerçekleştirildi. Projeler arasında sağlık turizmi, eğitimde yapay zekâ uygulamaları, sağlıkta dijital dönüşüm, iş dünyasında yapay zekâ, hukuk teknolojileri, hasta deneyimi ve sivil toplum kuruluşlarında dijital dönüşüm konuları yer aldı.

        Bu kapsamda Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İnovatif Tıp Derneği, Kırklareli Genç İş İnsanları Derneği, Kırklareli Barosu, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü ve Çözümün Parçasıyız Derneği projeleriyle destekten yararlanmaya hak kazandı.

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        Tekirdağ'da 3 ticaret ve sanayi odasına destek

        Tekirdağ'da gerçekleştirilen imza törenlerinde ise Tekirdağ, Çerkezköy ve Hayrabolu ticaret ve sanayi odalarının projeleri için sözleşmeler imzalandı.

        Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin yenilenmesini, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının sürdürülebilir kalite yönetimi ve süreç iyileştirmesini, Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odasının ise kalite standartlarının artırılmasını amaçlayan projeleri program kapsamında desteklenecek.

        Trakya Kalkınma Ajansı yetkilileri, bölgenin ihtiyaçlarına yönelik farklı alanlarda yerel paydaşlarla iş birliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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