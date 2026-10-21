Tekirdağ'da huzurevi sakinleri ile öğrenciler bir araya geldi

Tekirdağ'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var" hareketi kapsamında huzurevi sakinleri ile ortaokul öğrencilerinin katılımıyla "Dede-Torun Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kentte bir restorantta düzenlenen etkinlikte, huzurevi sakinleri ile Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu öğrencileri bir araya geldi.

Kuşaklar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması amacıyla gerçekleştirilen buluşmada, büyüklerin hayat tecrübeleri ile çocukların enerjisi ve neşesi bir araya geldi.

Sevgi, saygı ve paylaşma duygularının ön plana çıktığı etkinlikte, huzurevi sakinleri ile öğrenciler birlikte vakit geçirerek kuşaklar arası bağların güçlenmesine katkı sağladı.

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Etkinlikle yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımının desteklenmesi, çocuklarda büyüklere saygı ve duyarlılık bilincinin geliştirilmesi hedeflendi.