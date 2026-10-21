Tekirdağ'da Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları yapıldı
Tekirdağ'da Cumhuriyetin 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen yelken yarışları tamamlandı.
Tekirdağ'da Cumhuriyetin 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen yelken yarışları tamamlandı.
Tekirdağ Yelken Spor Kulübünde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları'na 41 sporcu katıldı.
Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, optimist ve ILCA 4 kategorilerinde yapıldı.
Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ve kulüp yetkileri tarafından sporculara madalyaları verildi.
Kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:
Optimist genel: Rüzgar Uzel
Optimist junior: Tunahan Naci Piker
Optimist kızlar: Janset Tuğan
Optimist junior kızlar: Alya Bayraktar
ILCA 4 genel: Tuna Kaya
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