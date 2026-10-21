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        Tekirdağ'da Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları yapıldı

        Tekirdağ'da Cumhuriyetin 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen yelken yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Tekirdağ'da Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları yapıldı

        Tekirdağ'da Cumhuriyetin 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen yelken yarışları tamamlandı.

        Tekirdağ Yelken Spor Kulübünde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları'na 41 sporcu katıldı.

        Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, optimist ve ILCA 4 kategorilerinde yapıldı.

        Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ve kulüp yetkileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

        Kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

        Optimist genel: Rüzgar Uzel

        Optimist junior: Tunahan Naci Piker

        Optimist kızlar: Janset Tuğan

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        Optimist junior kızlar: Alya Bayraktar

        ILCA 4 genel: Tuna Kaya

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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