Tekirdağ'da Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları yapıldı

Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ve kulüp yetkileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

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