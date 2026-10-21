Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da 14 yaşındaki çırağa şiddet iddiası

        Tekirdağ'da 14 yaşındaki çırağa şiddet iddiası

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir oto tamirhanesinde çırak olarak mesleki eğitim gören 14 yaşındaki çocuğun iş yeri sahibi tarafından darbedildiği iddia edildi. Güvenlik kamerasına yansıdığı belirtilen olayın ardından çocuğun annesi emniyete başvurarak şikâyetçi oldu. Aile, çocuğun çalışma şartlarının da incelenmesini istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 20:10 Güncelleme:
        Tekirdağ'da 14 yaşındaki çırağa şiddet iddiası

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir oto tamirhanesinde çırak olarak mesleki eğitim gören 14 yaşındaki çocuğun iş yeri sahibi tarafından darbedildiği iddia edildi. Güvenlik kamerasına yansıdığı belirtilen olayın ardından çocuğun annesi emniyete başvurarak şikâyetçi oldu. Aile, çocuğun çalışma şartlarının da incelenmesini istedi.

        Olay, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki Kapaklı Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mesleki Eğitim Merkezi'nde (MESEM) eğitim gören F.K. (14), 24 Eylül'de okuluna gidemedi. Ertesi gün iş yerine giden çocuğa iş yeri sahibi A.K. tarafından okula gitmediği ve işe gelmediği gerekçesiyle fiziksel şiddet uygulandı. Olayın ardından oğlunun kendisine güvenlik kamerası görüntülerini gösterdiğini belirten anne Kadriye Enez Koyuncu, ertesi gün hastaneye giderek darp raporu aldıklarını ve emniyetin çocuk bürosuna başvurarak şikâyetçi olduklarını söyledi.

        REKLAM

        Yaşananlara tepki gösteren anne Koyuncu, "Ben çocuğumu meslek öğrensin, geleceğini kazansın diye oto sanayiye gönderdim. Dayak yesin, korkutulsun diye değil. Bir anne olarak oğluma yapılan şiddetin cezasız kalmamasını istiyorum. Başka çocukların da aynısını yaşamaması için sorumluların hukuk önünde hesap vermesini istiyorum" dedi.

        Olayın ardından henüz dava açılmadığını ve kendisine süreçle ilgili bilgi verilmediğini öne süren Koyuncu, hukuki sürecin sonuçlanmasını beklediklerini dile getirdi.

        Günde 12 saate varan çalışma iddiası

        Ailenin şikâyet dilekçesinde, 14 yaşındaki çocuğun çalışma şartlarına ilişkin iddialar da yer aldı. Dilekçede, F.K.'nin sabah saat 08.00'de işbaşı yaptığı ve akşam saat 20.00'ye kadar çalıştırıldığı, bazı günlerde ise çalışma süresinin daha da uzadığı ileri sürüldü. Çocuğun cumartesi günleri de çalıştığı ve haftada yalnızca bir gün izin yapabildiği iddia edilirken, çalışma şartlarının MESEM mevzuatına uygun olup olmadığının araştırılması talep edildi. Aile ayrıca işletmedeki iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin, kullanılan ekipmanların periyodik kontrollerinin ve aynı iş yerinde eğitim gören diğer MESEM öğrencilerinin çalışma şartlarının da denetlenmesini istedi.

        REKLAM

        Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Zonguldak'ta bina çöktü: 1 ölü
        Zonguldak'ta bina çöktü: 1 ölü
        Bakan Gürlek'ten borsa manipülasyonu açıklaması
        Bakan Gürlek'ten borsa manipülasyonu açıklaması
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da bitkilerin genetik bilgileri sese dönüştürüldü
        Tekirdağ'da bitkilerin genetik bilgileri sese dönüştürüldü
        Tekirdağ'da dede-torun buluşması: Sevgi köprüsü kuruldu
        Tekirdağ'da dede-torun buluşması: Sevgi köprüsü kuruldu
        Tekirdağ'da huzurevi sakinleri ile öğrenciler bir araya geldi
        Tekirdağ'da huzurevi sakinleri ile öğrenciler bir araya geldi
        Tekirdağ'da Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları yapıldı
        Tekirdağ'da Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları yapıldı
        Tekirdağ'daki otogarlarda haşere ve kemirgenlere karşı önlem
        Tekirdağ'daki otogarlarda haşere ve kemirgenlere karşı önlem
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa