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        Tekirdağ Emniyetinden dolandırıcılık uyarısı: Bir telefonla yılların birikimini kaybetmeyin

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, kendilerini polis, savcı veya hâkim olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilere karşı uyarıda bulundu. Emniyet, vatandaşların korku ve panik oluşturarak para veya altın talep eden kişilere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:54 Güncelleme:
        Tekirdağ Emniyetinden dolandırıcılık uyarısı: Bir telefonla yılların birikimini kaybetmeyin

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, kendilerini polis, savcı veya hâkim olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilere karşı uyarıda bulundu. Emniyet, vatandaşların korku ve panik oluşturarak para veya altın talep eden kişilere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

        Dolandırıcıların telefonla aradıkları kişileri bir soruşturmayla bağlantılı olduklarına inandırmaya çalışabildiğine dikkat çekilen uyarıda, şüphelilerin bu yöntemle vatandaşları yönlendirerek maddi kazanç sağlamayı hedeflediği belirtildi.

        Vatandaşların kendilerini polis, savcı veya hâkim olarak tanıtan kişilerin yönlendirmelerine karşı dikkatli olması gerektiği ifade edilirken, telefon üzerinden para ya da altın isteyen veya bunların belirli bir noktaya bırakılmasını ya da teslim edilmesini talep eden kişilere kesinlikle inanılmaması gerektiği kaydedildi.

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        Şüpheli görüşmeleri sonlandırın

        Emniyet Müdürlüğünün uyarısında, hiçbir polis, savcı veya hâkimin telefon aracılığıyla vatandaşlardan para ya da altın talep etmeyeceği hatırlatıldı.

        Vatandaşlara şüpheli telefon görüşmelerini sonlandırmaları, kişisel ve finansal bilgilerini paylaşmamaları ve dolandırıcılık şüphesi taşıyan durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri çağrısında bulunuldu.

        Emniyet, vatandaşların dolandırıcılık girişimlerine karşı korkuyla değil, bilinçli hareket ederek tedbir almalarının önemine dikkat çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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