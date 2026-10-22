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        Çorlu'da öğrenciler gazilerle bir araya geldi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Abdülhamit Han Ortaokulu öğrencileri, "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programında gazilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Çorlu'da öğrenciler gazilerle bir araya geldi

        Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, Abdülhamit Han Ortaokulu öğrencileri, "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programında gazilerle bir araya geldi.

        Esentepe Mahallesi’ndeki okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen program öncesinde öğrenciler, gazileri okul bahçesinde çiçeklerle karşıladı.

        Programda Kıbrıs Gazisi ve Çorlu Muharip Gaziler Derneği Başkanı Recep Kayacı ile Terörle Mücadele Gazisi Hakkı Akboğa, öğrencilere yaşadıkları olayları ve gazilik anılarını anlattı.

        Öğrencilerin sorularını yanıtlayan gaziler, çocuklara eğitimlerine önem vermeleri ve ideallerinin peşinden kararlılıkla gitmeleri tavsiyesinde bulundu.

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        Programa Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Bekir Bozkurt ve Çorlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili İlker Müjde de katıldı. Program, plaket takdimi ve hediye verilmesinin ardından sona erdi.

        Okul Müdürü Oktay Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin öğrenciler açısından verimli geçtiğini belirtti.

        Kaplan, "Çocuklarımıza sadece eğitim vermiyoruz. İyi insan olmalarını, geçmişlerini ve geleceklerini unutmamalarını öğretiyoruz. Gazilerimiz hem bizler hem de ülkemiz için çok büyük önem taşıyor. Bu etkinlikle öğrencilerimize gaziliğin ne olduğunu ve gazilerimizin yaşadıklarını anlatmış olduk." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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