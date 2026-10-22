Şarköy zeytinyağı için yol haritası hazırlanıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün" programı kapsamında, Tekirdağ'ın odak ürünü seçilen Şarköy zeytinyağı için ürün analiz çalıştayı düzenlendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün" programı kapsamında, Tekirdağ'ın odak ürünü seçilen Şarköy zeytinyağı için ürün analiz çalıştayı düzenlendi.
Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Şarköy Kaymakamlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Şarköy Kaymakamı Aydın Erdoğan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, üreticiler, akademisyenler ve kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan yaklaşık 80 kişi katıldı.
Çalıştayda, Şarköy zeytinyağının kalitesinin ve üretim verimliliğinin artırılması, doğru hasat yöntemleri, modern işleme ve depolama teknikleri, markalaşma ve pazarlama konuları ele alındı.
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Şarköy zeytinyağının bölgenin üretim kültürünü ve emeğini yansıtan önemli bir değer olduğunu belirterek, temel hedeflerinin üreticilerin gelirini artırmak ve ürünü daha geniş pazarlara taşımak olduğunu ifade etti.
Çalıştayda ayrıca coğrafi işaret sürecinin ilerletilmesi, ürünün tanıtımının güçlendirilmesi ve tüketicilere kaliteli, güvenilir ve izlenebilir zeytinyağı sunulmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.
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