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        Şarköy zeytinyağı için yol haritası hazırlanıyor

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün" programı kapsamında, Tekirdağ'ın odak ürünü seçilen Şarköy zeytinyağı için ürün analiz çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Şarköy zeytinyağı için yol haritası hazırlanıyor

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün" programı kapsamında, Tekirdağ'ın odak ürünü seçilen Şarköy zeytinyağı için ürün analiz çalıştayı düzenlendi.

        Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Şarköy Kaymakamlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Şarköy Kaymakamı Aydın Erdoğan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, üreticiler, akademisyenler ve kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan yaklaşık 80 kişi katıldı.

        Çalıştayda, Şarköy zeytinyağının kalitesinin ve üretim verimliliğinin artırılması, doğru hasat yöntemleri, modern işleme ve depolama teknikleri, markalaşma ve pazarlama konuları ele alındı.

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        Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Şarköy zeytinyağının bölgenin üretim kültürünü ve emeğini yansıtan önemli bir değer olduğunu belirterek, temel hedeflerinin üreticilerin gelirini artırmak ve ürünü daha geniş pazarlara taşımak olduğunu ifade etti.

        Çalıştayda ayrıca coğrafi işaret sürecinin ilerletilmesi, ürünün tanıtımının güçlendirilmesi ve tüketicilere kaliteli, güvenilir ve izlenebilir zeytinyağı sunulmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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