Evinde 1 ton 120 litre sahte şarap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yaptığı çalışmada, F.Ö.'nün (73) evinde sahte içki bulunduğu belirlendi. Şüphelinin Hacıevrat Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada, bidonlar, fıçılar, cam ve plastik şişeler içerisinde 1 ton 120 litre sahte şarap ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ö., hakkında soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada 1 ton 120 litre sahte şarap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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