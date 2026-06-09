Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığınca geçen ay düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 198 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda, 2 kilo 826 gram sentetik uyuşturucu, 31 bin 470 sentetik ecza hap, 15 ruhsatsız tabanca, 1203 tabanca fişeği, 20 ruhsatsız av tüfeği ve 439 bin makaron ele geçirildi.



Operasyonlarda 198 şüpheli gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.







