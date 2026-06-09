Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığınca geçen ay düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 198 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 20:14 Güncelleme:
        Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığınca geçen ay düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 198 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda, 2 kilo 826 gram sentetik uyuşturucu, 31 bin 470 sentetik ecza hap, 15 ruhsatsız tabanca, 1203 tabanca fişeği, 20 ruhsatsız av tüfeği ve 439 bin makaron ele geçirildi.

        Operasyonlarda 198 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İranlılar helikopterimizi düşürdü"
        "İranlılar helikopterimizi düşürdü"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        JD Vance'ten İsrail açıklaması
        JD Vance'ten İsrail açıklaması
        27 ilde dev bahis operasyonu
        27 ilde dev bahis operasyonu
        PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a!
        PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a!
        Atlas Çağlayan duruşmasında mütalaa açıklandı
        Atlas Çağlayan duruşmasında mütalaa açıklandı
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Polis, şapkadan Mezdeke katiline ulaştı! İşte zanlı ve ifadesi!
        Polis, şapkadan Mezdeke katiline ulaştı! İşte zanlı ve ifadesi!
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        At izleri katile götürdü
        At izleri katile götürdü
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Duygusal veda
        Duygusal veda
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        LGS'de bir ilk!
        LGS'de bir ilk!
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da öğrenciler teknoloji festivalinde projelerini sergiledi
        Tekirdağ'da öğrenciler teknoloji festivalinde projelerini sergiledi
        Hükümlülerin el emeği ürünleri yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu
        Hükümlülerin el emeği ürünleri yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu
        Takla atan araçtan yara almadan çıktılar
        Takla atan araçtan yara almadan çıktılar
        Balkona sıkışan kargayı itfaiye kurtardı
        Balkona sıkışan kargayı itfaiye kurtardı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 19 tutuklama
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 19 tutuklama
        Tekirdağ'da Bir haftada 124 operasyon: Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe 19...
        Tekirdağ'da Bir haftada 124 operasyon: Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe 19...