Tekirdağ merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.



Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.



Şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 353 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.



Soruşturma kapsamında Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yürüttü.



Haklarında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 10'unun başka suçlardan tutuklu olduğu belirlendi.



Tekirdağ, İstanbul, Erzurum, Edirne ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 30 şüpheliden 25'i yakalandı.



Şüphelilerden Y.K'nin adresinde bulunan ve suçla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 2 kişi daha gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda, 30 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 2'si taşınabilir 3 hard disk, SD kart, tablet ve kaçak sigara ele geçirildi.



Gözaltına alınan 27 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

