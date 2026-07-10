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        Tekirdağ'da aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir araçta 1 kilogram esrar ve uyuşturucu üretiminde kullanılan 839 gram kimyasal madde ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Tekirdağ'da aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir araçta 1 kilogram esrar ve uyuşturucu üretiminde kullanılan 839 gram kimyasal madde ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, çalışma sonucu Çorlu'da şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari araçta arama yaptı. Aramada, aracın ön kaputunun altında poşetler içerisinde piyasa değerinin yaklaşık 18 milyon lira olduğu değerlendirilen 839 gram kimyasal madde ile 1 kilogram esrar ele geçirildi.

        Ele geçirilen kimyasal maddeyle yaklaşık 85 kilogram bonzai üretilebileceği belirtildi.

        Gözaltına alınan sürücü S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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