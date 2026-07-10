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        Tekirdağ'da hükümlülerin çalıştığı seralarda ilk hasat yapıldı

        Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Trakya Kalkınma Ajansının desteğiyle kurulan ve hükümlülerin istihdam edildiği seralarda ilk hasat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Tekirdağ'da hükümlülerin çalıştığı seralarda ilk hasat yapıldı

        Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Trakya Kalkınma Ajansının desteğiyle kurulan ve hükümlülerin istihdam edildiği seralarda ilk hasat gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, Adalet Bakanlığı ve Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu arasında imzalanan protokol kapsamında hükümlüler seralarda istihdam ediliyor.

        Seralarda yetiştirilen ürünlerin büyük bölümü Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan yemeklerde kullanılıyor.

        Üretilen sebzeler, aşevinde pişirilen sıcak yemeklerle ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, hasatta yaptığı konuşmada, bu uygulamayla hükümlülerin üretime katkı sağlamasının, gelir elde etmesinin ve topluma yeniden kazandırılma süreçlerinin desteklenmesinin amaçlandığını belirtti.

        İlk hasat programına Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mahmut Okumuş, belediye birim müdürleri ve projeye destek veren paydaşlar katıldı.



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