Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi



TEKİRDAĞ-Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninde 6 bin 500 öğrenci mezun olmanın heyecanını yaşadı.



Üniversite Stadı’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.



NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin Türkiye’nin ve dünyanın geleceğini inşa edecek gençleri yetiştirdiğini söyledi.



Üniversitenin her geçen gün büyüyüp geliştiğini belirten Şahin akademik, bilimsel ve sosyal alanlarda önemli başarılara imza attıklarını ifade etti.



Konuşmaların ardından fakülte birincilerine ödülleri ve mezuniyet belgeleri verildi.



Program kapsamında NKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından öğrenci ve ailelerine yönelik Balkan Türküleri Dinletisi sunuldu.



Törende İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Filistin’e destek amacıyla “Nehirden denize özgür Filistin” yazılı pankart açtı.



Bazı öğrenciler ise üzerinde “Şampiyonluk gelmeden üniversite bitti” yazısının yer aldığı Fenerbahçe logolu pankart taşıdı.



Aileler de hazırladıkları pankartlarla öğrencilere destek ve sevgi mesajları verdi.



Tören, öğrencilerin kep atarak mezuniyetlerini kutlamasıyla sona erdi.



Mezuniyet törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

