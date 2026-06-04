Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 21:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi


        TEKİRDAĞ-Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninde 6 bin 500 öğrenci mezun olmanın heyecanını yaşadı.

        Üniversite Stadı’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

        NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin Türkiye’nin ve dünyanın geleceğini inşa edecek gençleri yetiştirdiğini söyledi.

        Üniversitenin her geçen gün büyüyüp geliştiğini belirten Şahin akademik, bilimsel ve sosyal alanlarda önemli başarılara imza attıklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından fakülte birincilerine ödülleri ve mezuniyet belgeleri verildi.

        Program kapsamında NKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından öğrenci ve ailelerine yönelik Balkan Türküleri Dinletisi sunuldu.

        Törende İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Filistin’e destek amacıyla “Nehirden denize özgür Filistin” yazılı pankart açtı.

        Bazı öğrenciler ise üzerinde “Şampiyonluk gelmeden üniversite bitti” yazısının yer aldığı Fenerbahçe logolu pankart taşıdı.

        Aileler de hazırladıkları pankartlarla öğrencilere destek ve sevgi mesajları verdi.

        Tören, öğrencilerin kep atarak mezuniyetlerini kutlamasıyla sona erdi.

        Mezuniyet törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok yakın!
        Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok yakın!
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Hakan Safi Merih Demiral'ı açıkladı!
        Hakan Safi Merih Demiral'ı açıkladı!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!

        Benzer Haberler

        Muratlı'da ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirildi
        Muratlı'da ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirildi
        "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" yıl sonu sergisi Tekirdağ'da açıldı
        "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" yıl sonu sergisi Tekirdağ'da açıldı
        Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
        Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
        Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
        Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
        Tekirdağ NKÜ'de geleneksel el sanatları sergisi açıldı
        Tekirdağ NKÜ'de geleneksel el sanatları sergisi açıldı
        Tekirdağ'da deniz dibinden çıkarılan atıklar sergilendi
        Tekirdağ'da deniz dibinden çıkarılan atıklar sergilendi