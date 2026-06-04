Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ NKÜ'de geleneksel el sanatları sergisi açıldı

        Tekirdağ NKÜ'de geleneksel el sanatları sergisi açıldı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü öğrencilerinin hazırladığı eserler, açılan sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 14:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ NKÜ'de geleneksel el sanatları sergisi açıldı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü öğrencilerinin hazırladığı eserler, açılan sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Dilek Kuyrukcu öncülüğünde hazırlanan serginin açılışı, Rektörlük Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Sergide, öğrencilerin eğitim süreci boyunca hazırladığı geleneksel el sanatları çalışmalarına yer verildi.

        Katılımcılar farklı teknik ve malzemeler kullanılarak hazırlanan eserleri inceledi.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Abdullah Yinanç ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Funda Eryılmaz da sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

        Sergi, 4 gün kadar ziyarete açık olacak.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        4 yıl önce balkondan düşmüştü... Komadan çıktı faili söyledi!
        4 yıl önce balkondan düşmüştü... Komadan çıktı faili söyledi!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Nafaka kararı onları da ilgilendiriyor
        Nafaka kararı onları da ilgilendiriyor
        Sokakları yok, her yere sandalla gidiyorlar!
        Sokakları yok, her yere sandalla gidiyorlar!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Tarlada uyuyan kadının feci ölümü!
        Tarlada uyuyan kadının feci ölümü!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Konkordato ilanı öncesi satış
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Ünlü isimler akın etti
        Ünlü isimler akın etti
        6 yıl sonra sahnede
        6 yıl sonra sahnede

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da deniz dibinden çıkarılan atıklar sergilendi
        Tekirdağ'da deniz dibinden çıkarılan atıklar sergilendi
        Tekirdağ'da etlik ve yumurtacı işletmelerde denetim süreci anlatıldı
        Tekirdağ'da etlik ve yumurtacı işletmelerde denetim süreci anlatıldı
        Denizden otomobil lastiği, battaniye ve demir borular çıktı
        Denizden otomobil lastiği, battaniye ve demir borular çıktı
        Tekirdağ'da aranan hükümlü yakalandı
        Tekirdağ'da aranan hükümlü yakalandı
        Tekirdağ'da Roman mahallelerinde sosyal hizmet çalışmaları sürüyor
        Tekirdağ'da Roman mahallelerinde sosyal hizmet çalışmaları sürüyor
        Marmaraereğlisi'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi açıldı
        Marmaraereğlisi'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi açıldı