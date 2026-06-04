Tekirdağ NKÜ'de geleneksel el sanatları sergisi açıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü öğrencilerinin hazırladığı eserler, açılan sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Dilek Kuyrukcu öncülüğünde hazırlanan serginin açılışı, Rektörlük Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. Sergide, öğrencilerin eğitim süreci boyunca hazırladığı geleneksel el sanatları çalışmalarına yer verildi. Katılımcılar farklı teknik ve malzemeler kullanılarak hazırlanan eserleri inceledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Abdullah Yinanç ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Funda Eryılmaz da sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Sergi, 4 gün kadar ziyarete açık olacak.

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